Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Fitness-Tracker, Fitness-Armbänder, Computeruhren (Smartwatches) und andere tragbare Elektronikgeräte (Wearables) würden immer beliebter. Der Markt für Wearables gehöre zu den Börsentrends der Neuzeit. Primus bleibe mit einigem Abstand weiterhin Apple. Dass sich die Kalifornier hierbei auch den Zugang zu einem ganz großen Zukunftsmarkt außerhalb des Fun-Bereichs gesichert hätten, falle nur auf den zweiten Blick auf: den Digital Health Markt.Mitteilungen zur Herzfrequenz, zu unregelmäßigem Herzrhythmus und die EKG App auf der Apple Watch könnten beispielsweise helfen, Patienten rechtzeitig zu warnen, dass eine nähere Untersuchung erforderlich sein könnte.Aber auch zahlreiche andere Unternehmen würden sich in diesem hochinteressanten Markt tummeln. Den AKTIONÄR-Leser bestens bekannt dürfte beispielsweise die Aktie von Teladoc Health (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) sein. Das Telemedizin-Unternehmen hat vor Kurzem eine weitere AKTIONÄR-Empfehlung aus dem Bereich Digital Health übernommen: Livongo Health (ISIN: US5391831030, WKN: A2PNLV).Die Möglichkeiten seien schier unbegrenzt: Von Chirurgie-Roboter, über Glukose-Sensoren für Diabetiker bis hin zu speziellen Apps, die beispielsweise helfen würden, Tinnitus oder Angststörungen zu lindern. Immer mehr Unternehmen würden auf den Markt und an die Börse drängen.Wählen könne man derzeit zwischen den Programmen: Happy (glücklich), alert (aufmerksam), focus (fokussiert), relax (entspannen), calm (beruhigen) und sleepy (schlaffördernd). Tests hätten gezeigt, dass beispielsweise Menschen mit Schlafstörungen dadurch einen ruhigen Schlaf hätten finden können. Und es sollten in den nächsten Monaten noch deutlich mehr Gefühlsprogramme hinzukommen. Experten würden bei dem Unternehmen von einem "Netflix der Gefühlsprogramme" sprechen.Gerade in Zeiten von Corona und von zunehmendem Alltagsstress und -sorgen könnte mentale Gesundheit eine immer größere Bedeutung erlangen.Die Aktie von Hapbee eigne sich allerdings nur für extrem risikobereite Anleger als sehr kleine Depotbeimischung. Die Aktie von Apple ist für weniger risikobereite Anleger auch über das Thema "Digital Health" hinaus weiter ein attraktives Investment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)