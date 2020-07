Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der PC-Markt wachse in der Coronakrise. Während das Virus weltweit grassiere, würden viele Unternehmen auf Homeoffice setzen, was zu einer stärkeren Nachfrage nach Laptops und Desktop-Computern geführt habe. Besonders starkes Wachstum habe Apple mit dem Verkauf von MacBooks und Tablets verzeichnet - satte 36 Prozent habe der Absatz im zweiten Quartal zugelegt.Der US-Gigant habe seinen Absatz auf 5,5 Millionen Geräte erhöht (Q1-2019: 4,1 Millionen), wobei hier auch die iPad-Verkäufe aufgenommen worden seien. Damit entspreche der Marktanteil von Apple in diesem Segment 7,7 Prozent. Herstellerübergreifend erziele der Apple damit Platz vier. Branchenprimus sei HP mit rund 18 Millionen verkauften Einheiten.Nach Angaben der "Digitimes" sei damit zu rechnen, dass das mengenmäßige Wachstum auch in Q3 anhalten werde. Demnach gehe der Apple-Zulieferer Nanya Technology von einem 20-prozentigen Anstieg der MacBook-Auslieferungen aus.Investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen lassen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten auf einen Rücksetzer warten. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: