Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,80 EUR +0,99% (11.10.2021, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,20 EUR +0,39% (11.10.2021, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,111 USD +0,85% (11.10.2021, 16:02)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Immer wieder werde von Analysten und Marktforschern betont, Apple gelinge es, die aktuellen Lieferprobleme zu umschiffen. Die langen Wartezeiten beim iPhone 13 und bei der Watch Series 7 sprächen jedoch eine andere Sprache.Viele Elektronikhersteller hätten aktuell das gleiche Problem: Wichtige Bauteile wie beispielsweise Halbleiter könnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Sonys PlayStation 5 sei deshalb seit Monaten kaum in die Finger zu bekommen und die Preise für Grafikkarten seien doppelt so hoch wie die UVP.Auch Apple würden im laufenden Quartal die angespannten Lieferketten Probleme machen. Käufer des Mitte September erschienenen iPhone 13 müssten je nach Händler und Modell mit Wartezeiten von ein paar Wochen rechnen. Bei der seit vergangenen Freitag vorbestellbaren Apple Watch Series 7 scheine die Ware sogar noch knapper.Viele, die auf der Apple-Homepage die neue Smartwatch vorbestellt hätten, könnten sich wohl erst Ende November die Watch Series 7 ums Handgelenk schnallen. Bereits im Vorfeld habe Bloomberg über Produktionsprobleme berichtet.Jetzt würden am Markt langsam die Bedenken zurückkehren. "Der Aktionär" sehe aktuell dennoch eine gute Balance zwischen den Chancen durch die neuen Produkte und den Risiken durch die Lieferprobleme.Anlegern lassen ihre Gewinne bei der Apple-Aktie laufen, sollten jedoch im aktuellen Umfeld von Nachkäufen absehen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link