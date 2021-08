Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei wohl die spannendste Frage für Apple-Anleger: Könnten die angespannten Lieferketten mit der hohen Nachfrage nach dem neuen iPhone 13 mithalten? Ein Bericht der "South China Morning Post" lasse eine positive Antwort nun unwahrscheinlicher erscheinen. Demnach hätten Foxconn, der wohl bekannteste Apple-Zulieferer, aber auch Luxshare Precision und Lens Technology Probleme, neue Arbeiter für ihre Fabriken anzuwerben. Im Vergleich zum April seien daher z.B. die Boni für neue Angestellte bei Lens Technology verdoppelt worden. Fabrik-Jobs würden aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen und besseren Alternativen immer unbeliebter bei jungen Chinesen. Zudem würden Chinesen in ländlichen Regionen, die den Großteil der Fabrikarbeiter ausmachen würden, mittlerweile im Durchschnitt deutlich mehr verdienen.Bereits im vergangenen Quartal habe Apple gewarnt, dass sich die Lieferengpässe negativ auswirken und insgesamt den Umsatz zwischen 3 und 4 Mrd. USD belasten werden. Der US-Konzer sei aber in der Lage gewesen, die negativen Auswirkungen zu umschiffen. Zudem sei auch nicht das wichtigste Produkt, sondern nur iPads und iMacs betroffen gewesen.Für das laufende Quartal habe Apple erneut eine Warnung aufgrund von Engpässen in den Lieferketten ausgesprochen. Eine genaue Spanne sei diesmal allerdings nicht angegeben worden, doch CFO Luca Maestri habe gesagt, das Unternehmen erwarte, dass sie "größer sein werden als im Juni-Quartal".Es seien die Sorgen um die Lieferketten, die der Apple-Aktie trotz besser als erwarteter Quartalszahlen den Wind aus den Segeln genommen habe. Die Wahrscheinlichkeit einer nun anhaltenden Korrektur schätze "Der Aktionär" als hoch ein - insbesondere, wenn weitere negative Meldungen der Zulieferer belasten würden. Die langfristige Perspektive sei allerdings weiterhin positiv und investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: