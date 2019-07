Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,94 EUR +0,42% (09.07.2019, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,52 EUR +0,13% (09.07.2019, 14:22)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

200,02 USD (08.07.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Nicola Hahn von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Im September sei es wieder soweit. Die neuen iPhone-Modelle würden vorgestellt. Ein entscheidender Verkaufsfaktor seien vor allem neue Funktionen und Features. Analysten von J.P. Morgan würden genau dies als Grund sehen, warum 2020 ein neuer iPhone-Zyklus eingeläutet werden könnte, der die Apple-Aktie wieder zu neuen Höchstständen treiben werde.In einer Mitteilung hätten die Analysten am Montag geschrieben, dass alle drei iPhone-Modelle 2020 OLED-Displays und 5G-Modems haben würden. Darüber hinaus dürften mindestens zwei der drei Modelle VR-fähig sein, was vor allem bei Smartphone-Spielen von hoher Bedeutung sei. Aktuell würden das iPhone XS und XS Max OLED-Bildschirme besitzen und seien daher aber auch preislich höher angesiedelt.Zudem würden die Analysten ein "Niedrigpreis"-iPhone erwarten. Dieses könnte in etwa die Größe des iPhone 8 haben, jedoch ohne OLED-Display und 5G-Modem.Im Zuge ihrer Studie hätten die Analysten das Kursziel von 233 auf 239 Dollar angehoben. Nachdem man seitens Apple Ende 2018 angekündigt habe, keine Angaben mehr zu den iPhone-Verkaufszahlen zu machen, rechne J.P. Morgan 2020 mit iPhone-Verkäufen von 195 Millionen Stück. Die Verkaufszahlen für 2019 würden derzeit auf rund 180 Millionen Stück geschätzt.Langfristig sieht "Der Aktionär" aber noch großes Potenzial bei Apple, sodass die Aktie weiter eine Kaufempfehlung verdient, so Nicola Hahn. (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.