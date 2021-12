Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Einem Medienbericht zufolge könnten sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apple über überraschend großzügige Boni von bis zu 180.000 Dollar freuen. Hintergrund der Aktion sei aber nicht (nur) reine Menschenfreundlichkeit, sondern ein erbitterter Kampf um Talente in der Tech-Branche - allen voran mit Facebook-Betreiber Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX).In der Vorwoche habe Apple einigen Ingenieuren aus den Abteilungen Design, Hardware, Software und dem operativen Bereich überraschende Einmalzahlungen von 50.000 bis 180.000 Dollar in Aussicht gestellt. Das habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Zehn bis 20 Prozent der Ingenieure in den entsprechenden Abteilungen könnten sich demnach über den Geldsegen freuen.Die Boni seien nicht Teil des normalen Kompensationsprogramms für Angestellte des Tech-Riesen, das sich üblicherweise aus einem Grundgehalt, Aktienoptionen und einem Cash-Bonus zusammensetze. Zwar gebe es darüber hinaus hin und wieder einmalige Zuwendungen für besondere Leistungen, die Höhe der jüngsten Bonuszahlung sei jedoch "untypisch und überraschend", heiße es bei "Bloomberg".Apple zahle die großzügigen Boni aber nicht nur, weil das letzte Jahr so gut gelaufen sei, sondern auch, um Top-Talente in der Firma zu halten. Denn der Bonus werde in Form von Aktienpaketen ("Restricted Stock Units") ausgezahlt, die erst in vier Jahren ausgeübt werden könnten. Damit schaffe das Unternehmen einen Anreiz, so lange an Bord zu bleiben.Und die Rivalität zwischen den Tech-Schwergewichten dürfte in Zukunft sogar noch weiter wachsen, denn beide hätten in für die nächsten Jahre große Ambitionen in den Bereichen Smartwatches sowie Augmented- und Virtual-Reality (AR/VR) angemeldet Hardware, die auch mit Blick auf den Metaverse-Boom massiv an Bedeutung gewinnen dürfte.Apple sei also gut beraten, talentierte Mitarbeiter möglichst lange zu binden - und könne sich die Boni mit schätzungsweise rund 200 Milliarden Dollar auf der hohen Kante auch locker leisten. Die Anleger dürften den Schritt also begrüßen.Im schwächelnden US-Gesamtmarkt sei die Apple-Aktie am Dienstag jedoch erst einmal moderat von ihrem tags zuvor erreichten Allzeithoch zurückgekommen. Die wichtige 3-Billionen-Dollar-Schallmauer bei der Bewertung bleibe jedoch in Reichweite.Engagierte Anleger und Neueinsteiger setzen auf den baldigen Durchbruch und eine langfristige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)