Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,76 Euro +0,97% (08.11.2018, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,09 Euro -0,21% (08.11.2018, 12:28)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

209,95 USD (07.11.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Wertpapier habe nach den Q4-Zahlen deutlich korrigiert. Die Wachstumsära des iPhone scheine vorbei. Dafür sorge künftig das Servicegeschäft mit iCloud, iTunes, AppleMusic, ApplePay und Co.Der Umstand, dass Apple künftig keine Verkaufszahlen für seine Geräte veröffentlichen möchte, habe viele Experten und Aktionäre verprellt. Die Befürchtung: Dieser Schritt weise darauf hin, dass das Wachstum sich abschwäche, der Absatz bei iPhone, iPad und Co möglicherweise stagniere.Der Schritt, den Apple mit der reduzierten Transparenz bei den Geräteverkäufen einschlage, habe jedoch auch etwas mit künftiger Ausrichtung des Konzerns zu tun. Man wolle sich mehr als Service-Company denn als Hardware-Hersteller positionieren. Künftig sollten also AppStore, iTunes, AppleMusic, AppleVideo im Fokus stehen.Mit Blick auf die Zahlen möge das noch vermessen sein. 86% der Umsätze habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (zum 30. September) mit iPhone, iPad, Mac, Watch und diversem sonstigen Zubehör erzielt. Mit mageren 14% schlage das Service-Geschäft zu Buche. Während die Hardwareabsätze in den kommenden Jahren kaum steigen dürften, werde dem Service-Geschäft von Experten ein strammes Wachstum bescheinigt. 2022 solle es beim Umsatz in die Nähe von 90 Mrd. gehen. Der Anteil am Gesamtumsatz liege dann bei 25%. Bezogen auf den Gewinn sollte der Anteil sogar noch größer sein, weil das Servicegeschäft eine Rohmarge von fast 59% aufweise. Zum Vergleich: Beim iPhone seien es knapp 37%, im Gesamtkonzern nun 38,7%. Der Ausbau des Servicegeschäfts werde sich also massiv in steigenden Gewinnen niederschlagen.Morgan Stanley melde sich jetzt mit einer Kurszielanhebung zu Wort. Die US-Investmentbank erhöhe ihr Ziel für die Aktie von 226 auf 253 USD. Die Einstufung bleibe bei "overweight". Der iPhone-Konzern habe eine lange Wachstumsstrecke vor sich, so Analystin Katy Huberty. Damit bleibe "Der Aktionär" bei seiner bisherigen Einschätzung. Nach einer zwischenzeitlich rund 15%-igen Korrektur seit dem Hoch bei 233 USD sei das Papier wieder eine Versuchung, zumal das 2019er KGV mittlerweile günstige 15 betrage.Kurse unter 205 USD respektive 180 Euro sind Kaufkurse, so Markus Horntrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Apple-Aktienanalyse. Der Stopp sollte jeweils etwas unterhalb des GD200 (aktuell ca. 165 Euro) platziert werden. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link