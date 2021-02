XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,86 EUR +1,44% (24.02.2021, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,5482 USD -1,04% (24.02.2021, 20:09)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.02.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Käufer um Erholung bemüht - ChartanalyseAktionäre in der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) wurden in den vergangenen Tagen kräftig durchgeschüttelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Bereits Ende Januar hätten sich mit dem neuen Hoch bei 145,09 USD die Verkäufer breitgemacht und diese würden den Kurs am Dienstag bis auf ein aktuelles Tief bei 118,39 USD drücken. Dabei sei es zum Teil sehr volatil zugegangen, am Ende aber habe sich die Aktie unter hohem Volumen stabilisieren können. Mittwoch habe es jedoch an direktem Anschlussinteresse gefehlt und so sei der Kurs lediglich seitwärts gependelt, wobei sich ein Inside ausgebildet habe.Nach den Schwierigkeiten der letzten Tage seien die Käufer in Apple um eine Stabilisierung und Erholung bemüht. Sollte der Widerstandsbereich bis hin zu ca. 127,40 USD geknackt werden, könnte eine Aufwärtsbewegung auf 130 bis 132 USD folgen. Dort würde man auf den nächsten Widerstand treffen. Reiche die Kraft der Käufer noch nicht aus, um 127,40 USD zügig zu überwinden, könnte noch einmal das Dienstagstief und der dortige Support getestet werden. Hier bestünde seitens der Käufer nochmals eine Chance auf eine Erholung. Wenn aber auch diese nicht genutzt werden könne, sei mit Abgaben auf 114 USD zu rechnen. (Analyse vom 25.02.2021)