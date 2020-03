Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

231,85 EUR +0,61% (31.03.2020, 15:16)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

231,50 EUR +1,03% (31.03.2020, 15:00)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

254,81 USD +2,85% (30.03.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Schon länger würden sich Gerüchte halten, dass Apple vor dem vermeintlichen neuen 5G-iPhone diesen Herbst ein günstigeres Modell auf den Markt bringe. Nun würden diese Pläne immer mehr Form annehmen: Erste Händler hätten Zubehör für ein "New iPhone 4’7 2020" erhalten. Handle es sich dabei um das iPhone SE2 beziehungsweise sogenannte iPhone 9? Die Aktie habe den gestrigen US-Handelstag mit knapp drei Prozent Gewinn geschlossen und lege vorbörslich aktuell etwa ein Prozent zu.Eine Keynote werde wegen COVID-19 nicht stattfinden können, aber online könne alles angekündigt werden. Der US-amerikanische Zubehörhändler Best Buy habe Schutzhüllen für das erwartete günstige iPhone ohne Namen - es werde bisher iPhone SE2 oder iPhone 9 genannt - bekommen. Allerdings mit dem Hinweis, diese erst ab 5. April auszustellen und zu bewerben. Insider würden deshalb vermuten, dass diese Woche das iPhone angekündigt werden werde.Sollte sich diese Information bewahrheiten, könnte die Apple-Aktie wieder in Bereich bis 290 Dollar ausbrechen. Bisher verharre der Kurs nahe der 200-Tage-Linie. Diese diene dem Kurs langfristig immer wieder als Unterstützung, von der aus neue Höchststände erreicht worden seien.Charttechnisch habe Apple seit 2009 drei Dips von 35 bis 40 Prozent innerhalb von rund drei Monaten erfahren. Aktuell notiere die Aktie bei etwa 25 Prozent Verlust nach etwas mehr als sechs Wochen. Allerdings habe der Kurs durchschnittlich in den folgenden zwei Jahren jeweils wieder über 100 Prozent zugelegt.Die Corona-Folgen sollten bereits im Kurs des Technologiekonzerns eingepreist sein. Deshalb bleibe "Der Aktionär" für den iPhone-Hersteller langfristig bullish.Anleger an der Seitenlinie stellen mit einer ersten kleinen Position den Fuß in die Tür, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Bereits Investierte sollten an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 155 Euro platziert werden. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link