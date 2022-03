Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit der Tragikomödie "Coda" sei Apple gelungen, was Netflix, Amazon und anderen Streamingdiensten seit Jahren verwehrt geblieben sei: Ein Oskar in der Top-Kategorie "Bester Film". An der Börse werde die Freude über die Auszeichnung am Montag jedoch von einer anderen Meldung überschattet: Die Inflation erreiche den Tech-Riesen.Wie "Nikkei Asia" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, werde Apple die Produktion einiger Produkte im kommenden Quartal deutlich zurückfahren. Vom erst Anfang März neu aufgelegten iPhone SE sollten demnach 20 Prozent weniger produziert werden. In absoluten Zahlen entspreche das rund zwei bis drei Millionen weniger Geräten als ursprünglich geplant.Von den Bluetooth-Kopfhörern AirPods - die mit 76,8 Millionen verkauften Paaren im vergangenen Jahr ein echter Kassenschlager gewesen sein sollten - wolle Apple im laufenden Jahr laut dem Bericht sogar 10 Millionen weniger herstellen als bisher geplant. Hier gehe es dem Konzern auch darum, Lagerbestände abzubauen.Hauptgrund für die kolportierten Produktionskürzungen sei die Erwartung einer nachlassenden Nachfrage als Folge des Kriegs in der Ukraine. Dass Apple als Reaktion auf die Invasion die Verkäufe in Russland gestoppt habe, dürfte dabei noch das kleinere Problem sein. Nach Daten der Marktforscher von IDC verkaufe Apple in Russland rund fünf Millionen iPhones p.a. und belege damit Rang 3 der beliebtesten Smartphone-Hersteller in dem Land.Schwerer auf der Nachfrage dürften jedoch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs wiegen: Die Preise für Öl, Gas und weitere Rohstoffe seien zuletzt regelrecht explodiert und dürften die ohnehin schon hohe Inflation weiter befeuern.Doch nicht nur in Europa zittere man vor den gesamtwirtschaftlichen Folgen des Kriegs. Der IWF habe seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft jüngst auf 4,4 Prozent gesenkt. In China rechne man zwar mit 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum, doch auch das sei der niedrigste Wert seit 30 Jahren. In Verbindung mit "unangemessen hohen Lagerbeständen" am globalen Smartphone-Markt rechne Brady Wang von Counterpoint Research sogar mit einer Korrektur.Apple selbst habe den Bericht über Produktionskürzungen gegenüber "Nikkei Asia" nicht kommentieren wollen.Vor diesem Hintergrund tät der Konzern gut daran, die Produktion zurückzufahren, statt mit ohnehin knappen Ressourcen auf Halde zu produzieren. Am Aktienmarkt würden diese Aussichten am Montag trotzdem nicht gut ankommen: Nach einer deutlichen Erholung mit zuletzt neun Gewinntagen in Folge zeichne sich im vorbörslichen US-Handel ein rund zwei Prozent schwächerer Start ab.Dessen ungeachtet sei DER AKTIONÄR aber nach wie vor von Apple und den langfristigen Wachstumsperspektiven überzeugt.