Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Martin Weiß vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In der kommenden Woche stelle der US-Gigant auf der Keynote seine neuesten Gadgets vor und - anders als in den letzten Jahren - komme dieses Mal etwas Spannung auf. Doch am heutigen Freitag würden sich die Anleger über eine ganz andere Nachricht freuen.Wie Katy Huberty von Morgan Stanley in einer Studie schreibe, brumme bei dem Tech-Konzern nicht nur das Geschäft mit den Smartwatches - Apples Brot- und Buttergeschäft bleibe natürlich weiter das iPhone mit 48-Prozent Umsatzanteil -, auch im App-Store laufe es wie geschmiert.Laut Sensor Tower seien Apples Umsätze im August auf rund 1,5 Milliarden Dollar geklettert, ein Plus von 25,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich stärker als von Morgan Stanley erwartet. Das Wachstum gegenüber dem August sei dabei so hoch ausgefallen wie zuletzt 2015.Das größte Plus habe der Elektronikriese in China verbucht, wo die Erlöse vor allem aufgrund von Spiele-Downloads um 31 Prozent gestiegen seien. Die Aussetzung bei der Vergabe neuer Spielelizenzen im vergangenen Jahr in der Volksrepublik verzerre das Bild jedoch. In den kommenden Monaten dürfte das Wachstum daher geringer ausfallen.Das günstige Bewertungsniveau und der positive Newsflow unterstützen die aktuelle Einschätzung, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link