Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

103,78 EUR +0,12% (24.02.2021, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

103,88 EUR +2,45% (24.02.2021, 10:30)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,86 USD -0,11% (23.02.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Elektronikriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe am Dienstag seine Hauptversammlung abgehalten und einige wichtige Fragen beantwortet. Alle Details zu neuen Produkten, weiteren Übernahmen, der Dividende und dem Regulierungsdruck auf den AppStore im Überblick.CEO Tim Cook habe zwar keine neuen Details zu kommenden Produkten geliefert, aber darauf hingewiesen, dass "spannende Dinge" für das iPhone und in Sachen Computern anstünden. Aktuell arbeite Apple am iPhone 13 und Gerüchten zufolge solle das Lineup rund um MacBooks und iMacs erneuert werden, insbesondere durch neue Designs und mehr Chips aus eigener Entwicklung.Auf die Frage nach anstehenden Übernahmen habe Cook auf rund 17 Zukäufe in den vergangenen vier Jahren hingewiesen. "Wir scheuen auch in Zukunft nicht zurück, uns Übernahmeziele jeglicher Größe anzuschauen", habe der Apple-Chef gesagt, ohne auf Details einzugehen. Im Fokus stünden jedoch kleinere, innovative Firmen, die gut die bereits bestehende Produktpalette ergänzen würden.Bei der Dividende solle es 0,205 Dollar pro Aktie geben. Auch in Zukunft sollten die Ausschüttungen erhöht werden - doch die Dividendenzahlung sei laut Cook nicht die einzige Möglichkeit, wie man für die Anteilseigner zusätzlichen Wert schaffen könnte. So seien in den vergangenen Jahren massiv Aktien zurückgekauft worden."Apple hält in keinem Markt, in dem wir aktiv sind, eine dominante Position inne, egal ob bei unseren Produkten, den Services oder bei Software und Apps", so Cook. "Während es immer fair ist, Bedenken zu äußern und zu prüfen, können sich derartige Anschuldigungen selten halten, nachdem die Fakten eingängig geprüft wurden."Hervorragende Produkte, Investitionen in die Zukunft und eine sichere Dividende würden die Anleger von Apple überzeugen. Das Rechtsrisiko im AppStore lasse sich zwar noch nicht abschütteln, doch der US-Konzern sei gut genug diversifiziert, um auch im Falle einer Niederlage im Services-Segment outzuperformen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Apple-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link