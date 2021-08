Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zuletzt sei Apple in China eher durch negative Nachrichten geplagt worden. Doch jetzt könne wieder Positives aus dem Reich der Mitte verkündet werden - ein gutes Signal für Anleger, denn China bleibe ein enorm wichtiger Markt für den iPhone-Konzern.Corona-Ausbrüche, Überflutungen und fehlende Arbeitskräfte - es seien ein paar Probleme, die Apple in China zu bewältigen habe, um ihre 90 bis 100 Millionen iPhone 13 erfolgreich in Asien zu fertigen. Doch am Freitag habe es auch wieder Positives zu berichten gegeben:Laut der "China Academy of Information and Communications Technology" seien im Juli rund 2,8 Millionen iPhones pro Woche an chinesische Kunden verkauft worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei dies ein Anstieg von rund 75 Prozent und eine eindrucksvolle Verbesserung zu den um 15 Prozent schrumpfenden Absätzen aus dem vorangegangenen Juni."Die komplette Branche zeigt einen positiven Trend auf", habe J.P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee die Zahlen kommentiert. "Der Vergleich zwischen Apple und dem Rest der Branche lässt zudem den Schluss zu, dass Apple wieder Marktanteile hinzugewinnt." Die gesamten Smartphone-Verkäufe in China hätten im Juli nur um 29 Prozent zugelegt.China sei für Apple ein enorm wichtiger Markt: Denn im dritten Quartal seien dort 14,8 Milliarden Dollar umgesetzt worden - das seien über 18 Prozent der weltweiten Gesamtumsätze.Aktuell stehe die Apple-Aktie kurz vor ihrem Rekordhoch bei 150 Dollar und habe im positiven Nachrichtenumfeld am Freitag bereits zulegen können. Ein neues Allzeithoch sei für den "Aktionär" nur eine Frage der Zeit.Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link