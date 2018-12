Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Aktie sei so günstig bewertet wie seit vielen Jahren nicht mehr. Sie habe im Vergleich zu ihrem im Oktober erreichten Allzeithoch fast 30% an Wert verloren. Aber das werde sich wieder ändern. Das sage zumindest der US-Analyst Gene Munster. Er rechne mit einem Anstieg der Aktie um über 100%.Gene Munster habe für Apple gerade ein Kursziel von 350 USD ausgelobt. Aktuell koste die Aktie mit 169 USD weniger als halb so viel. Anleger müssten sich jedoch etwas gedulden. Es werde rund drei Jahre dauern, bis die 350 USD erreicht würden, so Munster. Er begründe seine optimistische Einschätzung mit dem fortschreitenden Wandel von Apple vom Hardware-Verkäufer zum Service-Anbieter.Dieser Wandel würde aktuell noch von den meisten Experten unterschätzt. Viele seiner Analystenkollegen würden sich zu sehr auf die iPhone-Verkaufszahlen fokussieren, so Munster. Dabei sei das Service-Geschäft, also Dienste wie Apple Music oder Apple Pay, nicht nur wachstumsstärker, sondern habe mit rund 70% auch mehr als doppelt so hohe Margen wie das Hardware-Geschäft.Auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr werde die Aktie von Apple derzeit mit einem KGV von 12 bewertet. Um den hohen Bestand an liquiden Mitteln bereinigt, reduziere sich das KGV sogar auf nur noch 10. So günstig habe es die Aktie schon lange nicht mehr gegeben.Hinweis auf mölichen Interessenskonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.