Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Unter den Projektnamen "Titan" arbeite der US-Konzern bereits seit Jahren an einem selbstfahrenden Elektroauto - mit durchwachsenem Erfolg. Zumindest bisher, denn laut Insidern habe es zuletzt große Fortschritte gegeben. Bereits in den nächsten Jahren solle das Apple-Auto samt selbstentwickelter Super-Batterie marktreif sein.Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf zwei mit dem Projekt vertraute Personen berichtet habe, solle das autonome Passagierfahrzeug von Apple 2024 auf dem Markt kommen. Ob Apple das Fahrzeug komplett selbst baue oder sich auf die Entwicklung der Komponenten für das autonome Fahren beschränke und sich für den übrigen Fahrzeugbau mit einem traditionellen Autobauer zusammenschließe, sei noch nicht entschieden. Fest stehe laut den Insiderberichten aber, dass Apple auch die Batterie für das Elektroauto selbst bauen wolle und dass die Technologie "bahnbrechend" sein werde.An der Börse seien die neuen Berichte zu einem potenziellen Apple-Car jedenfalls gut angekommen. Das Allzeithoch rücke wieder in greifbare Nähe. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Neueinsteiger könnten weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: