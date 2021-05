Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.





Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,32 EUR +0,91% (14.05.2021, 15:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,34 EUR +0,66% (14.05.2021, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,97 USD +1,79% (14.05.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Inflationssorgen würden seit Monaten den Aktienmarkt belasten und die Angst vor schneller steigenden Zinsen befeuern. Dies habe zu einer anhaltenden Rotation weg von Wachstumsaktien hin zu Value-Titeln ausgelöst und auch die Apple-Aktie belastet. Trotz starker Quartalszahlen, die Ende April veröffentlicht worden seien, habe das Papier seither knapp 8% verloren.Am Mittwoch habe die Apple-Aktie sogar die 200-Tage-Linie durchbrochen und habe sich nur dank Aussagen seitens der US-Notenbank FED am Donnerstag mit einem Plus von 1,8% fangen können. Die Währungshüter hätten betont, dass die vom Hochfahren der Wirtschaft ausgelöste Inflation nur vorübergehender Natur sei und hätten damit für etwas Entspannung am Markt gesorgt.Doch nicht nur makroökonomische Sorgen würden die Apple-Anleger plagen. Denn in den vergangenen Tagen sei von Reuters berichtet worden, dass die iPhone-Produktion in einer Foxconn-Fabrik in Indien um rund die Hälfte eingebrochen sei, nachdem sich mehr als 100 Arbeiter mit Covid-19 angesteckt hätten.Erst im März habe Apple angekündigt, künftig das aktuelle iPhone 12 auch in Indien zu produzieren, um Risiken für die Lieferketten zu minimieren, die z.B. durch den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China auftreten könnten. Aber nicht nur das: Zudem habe sich der iPhone-Absatz in Indien, wo eigentlich eher Budget-Smartphones nachgefragt würden, im Weihnachtsquartal mehr als verdoppelt.Fazit: Dabeibleiben, auch wenn die Nervosität im Markt bleibe, und weiterhin auf Qualität setzen. Denn Apple sei nicht nur Tech, sondern auch Value, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.