Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Geschäftsmodell hinter Apples App Store gerate ins Wanken. Der US-Gigant fürchte einen nachhaltigen Schaden des Geschäfts, wenn das Unternehmen dem Spielehersteller Epic Games ihren Verstoß gegen die Regeln der Plattform durchgehen ließe. Daher würden sich die beiden Konzerne in einer gerichtlichen Auseinandersetzung befinden.Würde das Verhalten der Spielefirma Epic Games toleriert, "würde das allen Entwicklern zeigen, dass sie die Verpflichtungen ignorieren können, die sie mit ihren Verträgen mit Apple eingingen", habe Konzernmanager Phil Schiller in einer Stellungnahme im Gerichtsverfahren mit dem "Fortnite"-Anbieter am Freitag erklärt. Dies könne das gesamte Geschäftsmodell und Ökosystem des App Store erschüttern.DER AKTIONÄR bleibe für die Apple-Aktie optimistisch gestimmt. Operativ und fundamental betrachtet sei Apple hervorragend positioniert. Wenn der Druck in den kommenden Wochen jedoch weiter zunehme und Apple Zugeständnisse machen müsse, dann könnte dies auf die Marge drücken. Dies könnte den Impuls für eine Korrektur auslösen, die aber im Kontext der fulminanten Rally völlig normal und gesund wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: