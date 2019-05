Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Europäische Union solle laut der "Financial Times" in den nächsten Wochen eine Untersuchung gegen Apple einleiten. Auf dem Prüfstand stehe nicht weniger als das Geschäftsmodell AppStore. Die Gebühren für den Zugang zu Apples Ökosystem sollten gegen Wettbewerbsrecht verstoßen - diesen Vorwurf erhebe Spotify.Im Kern gehe es um die Abgaben in Höhe von 30 Prozent für die Nutzung des AppStores, die Spotify an Apple von seinem Abo-Einnahmen zahlen müsse. An sich nicht unüblich für Plattformen - auch Google verlange für die Einnahmen im PlayStore seinen Anteil.Problematisch werde es jedoch, wenn der Plattformbetreiber die gleiche Dienstleistung anbiete wie der Konkurrent. Selbst einem Wirtschaftslaien dürfte klar sein, dass der kleinere Anbieter kaum eine faire Chance habe, wenn er, um die Hälfte der potenziellen Kunden zu erreichen, 30 Prozent seiner Einnahmen verliere.Doch das sei noch nicht alles - gleichzeitig werfe Spotify Apple noch gezieltere Behinderungen vor.In einem Mobile-Ökosystem, das von zwei Tech-Giganten duopolistisch aufgeteilt sei, stelle dies ein wettbewerbsrechtliches Problem dar.Wem die Plattform gehöre, dem gehöre auch die Transaktion. Das gelte aktuell überall, wo Waren im Internet verkauft würden. Sicherlich habe Apple solange dies gelte, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten. Einen Vorteil, den sich Apple über das letzte Jahrzehnt erarbeitet habe. Ebenfalls solange könnte es dauern, bis die EU hier entschieden habe.Anleger könnten daher unverändert auf den Vorteil des Apple-Ökosystems bauen - insbesondere im Rahmen der neuen Services-Offensive. Die Aktie bleibe attraktiv.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie. (Analyse vom 06.05.2019)