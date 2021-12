Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,74 EUR +0,30% (22.12.2021, 20:03)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,64 EUR +1,68% (22.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,92 USD +0,54% (22.12.2021, 19:51)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Die iPhone-Verkäufe von Apple im Dezember-Quartal könnten besser als von der Börse erwartet sein. Das sage Morgan Stanley-Analystin Katy Huberty. Der Aktie könnte das weiteren Auftrieb geben und eine positive Gewinnüberraschung würde damit wahrscheinlicher werden. Die Aktie notiere derzeit knapp unter Rekordhoch.Huberty stelle fest, dass die iPhone-Vorlaufzeiten von Apple Ende Dezember auf ein normalisiertes Niveau sinken würden, so Barrons. Das wäre "ein weiterer Beweis" dafür, dass die iPhone-Produktion über den Erwartungen liege. Die Analystin füge hinzu, dass sie "eine Handvoll Datenpunkte" gefunden habe, die darauf hindeuteten, dass sich die Komponentenverfügbarkeit im letzten Monat verbessert habe.Daraus leite sie ab, dass die iPhone-Produktionsraten im Dezember-Quartal mit 82 Millionen Stück stabil bleiben würden. Sie merke an, dass Apple eine bessere Versorgung sowohl mit Power-Management-Chips als auch mit Kameramodulen feststelle. Teile, die vor kurzem noch knapp gewesen seien. Die iPhone-Produktion im laufenden Monat dürfte zudem wahrscheinlich flach bis leicht rückläufig gegenüber November sein, was stärker wäre als das historische Muster eines signifikanten Rückgangs von Monat zu Monat.Die Analystin bemerke außerdem, dass die Vorlaufzeiten für die Modelle iPhone 13 Pro und Pro Max am Dienstag auf zwei Tage gesunken seien, gegenüber 20 Tagen vor einem Monat. Huberty prognostiziere für das Dezemberquartal einen iPhone-Umsatz von 72,9 Milliarden US-Dollar, was deutlich über der Konsensprognose von 67 Milliarden US-Dollar liege. Insgesamt erwarte der Street-Konsens für das Weihnachtsquartal einen Umsatz von 118,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,89 Dollar pro Aktie. Die Analystin rechne mit einem Umsatz von 122,2 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,97 Dollar pro Aktie.Auch "Der Aktionär" zählt sie zu den Favoriten für 2022 und rät weiterhin zum Kauf, so Fabian Strebin. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: