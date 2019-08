Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (30.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nun sei die offizielle Einladung raus. Apple habe zur Produktpräsentation in seinem Headquarter geladen. Apple-Fans könnten sich den 10. September jetzt schon einmal fest in ihrem Terminkalender anstreichen. An diesem Tag werde Apple die neuen iPhones sowie andere Geräte vorstellen. Die Präsentation beginne um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.Die Einladung, die Apple am Donnerstag herausgegeben habe, gebe allerdings wenige Hinweise, was genau präsentiert werde. Nach bisherigen Medien- und Analystenberichten bekämen die nächsten iPhone-Spitzenmodelle unter anderem ein zusätzliches Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Das verbesserte Kamerasystem werde auch neue Funktionen möglich machen, habe der Finanzdienst "Bloomberg" vergangene Woche geschrieben. So sollten alle drei Kameras - mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel - gleichzeitig ausgelöst werden, um daraus bessere Fotos kombinieren zu können. Außerdem solle dadurch die Qualität der bei schwachem Licht aufgenommenen Fotos verbessert werden.Der 10. September als Termin sei bereits erwartet worden, nachdem ein entsprechender Hinweis in einer Vorab-Version neuer Software gefunden worden sei.Das iPhone sei das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt und habe zuletzt auch nach einem Absatzrückgang noch knapp die Hälfte des Konzern-Geschäfts ausgemacht. Apple versuche zugleich, sich mit dem Ausbau des Service-Geschäfts aus der Abhängigkeit vom iPhone-Absatz zu lösen.Langfristig orientierte Anleger lassen ihre Gewinne von mittlerweile 98% seit der Empfehlung des "Aktionär" weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX