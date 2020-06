XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf vonMedien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger würden bei der Apple-Aktie auf dicken Gewinnen sitzen: Im 2. Quartal habe sie im Dow Jones 39% erreicht. Sie habe nicht nur alles aufgeholt, was sie während des Corona-Crash verloren habe, sondern dann noch einen Break in die Tafeln reingehauen und sei direkt weiter von einem Allzeithoch zum anderen gelaufen.Wenn die Filialen wieder aufmachen würden, werde das Geschäft schon laufen: 5G, nächster Superzyklus mit den neuen iPhones - das seien die Hoffnungen. Apple habe aber auch Filialen zumachen müssen. Bei der Apple-Aktie könnte also zu einem Bremseffekt kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.06.2020)