Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Während der Corona-Krise hätten bisher vor allem die sogenannten Corona-Profiteure wie etwa Amazon oder Netflix die positiven Schlagzeilen bestimmt. Und so habe sich die Apple-Aktie fast schon unscheinbar und fernab des Medienrummels nach oben gekämpft. Immer mehr Anleger scheinen zu erkennen, dass der iPhone-Hersteller auch in der Krise ein Top-Pick bleibe.Als eines der ersten Konzerne habe Apple gewarnt, dass die Umsatzprognose aufgrund der Corona-Krise und damit einhergehenden Lieferengpässe bei iPhones nicht eingehalten werden könne. Später habe der Tech-Riese auch eine Vielzahl seiner Geschäfte weltweit schließen müssen.Vielen Marktbeobachtern sei jedoch völlig entgangen, dass Apple inmitten der Krise auch mit einer Vielzahl positiver News habe glänzen können.So habe der J.P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee in einer aktuellen Studie auf die Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) verwiesen, wonach sich die iPhone-Absatzmengen in China im vergangenen Monat stark erholt hätten. Diese Nachricht sei für den Technologie-Konzern von fundamentaler Bedeutung. China gehöre für Apple zu den wichtigsten Absatzmärkten der Welt. Zudem werde nach wie vor ein Großteil der iPhones im Reich der Mitte produziert.Die US-Bank J.P. Morgan habe unterdessen die Einstufung für Apple auf "overweight" mit einem Kursziel von 335 Dollar belassen. Dies würde einer Steigerung von knapp 18 Prozent entsprechen und die Aktie des iPhone-Herstellers auf ein neues Rekordhoch hieven. Auch die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Apple auf "buy" mit einem Kursziel von 290 Dollar belassen. Sowohl der J.P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee als auch der UBS-Analyst Timothy Arcuri haben ihre bullishe Einschätzung mit der Erholung des chinesischen Absatzmarktes begründet.Seit Beginn der Corona-Krise habe die Apple-Aktie in der Spitze rund 32 Prozent eingebüßt. Einige Experten und Marktbeobachter hätten dem Papier sogar noch deutlich stärkeres Abwärtspotenzial zugesprochen. Doch die Bullen hätten sich von den skeptischen Stimmen nicht beirren lassen und dem Papier zu einer dynamischen Aufholjagd verholfen. Aktuell notiere die Aktie bei 285,25 Dollar und damit nur rund 15 Prozent unterhalb ihres Rekordhochs. Nun gelte es die Widerstände an der GD90 bei 287,65 Dollar und an der 300-Dollar-Marke zu überwinden um als nächstes Ziel das Rekordhoch bei 327,20 Dollar ins Visier zu nehmen.Die fulminante Erholungsrally zeuge eindeutig von der Relativen Stärke der Apple-Aktie. Der iPhone-Hersteller sei für Krisenzeiten bestens gerüstet und sitze aktuell auf einem riesigen Cashpolster von über 207 Milliarden Dollar. Der positive Newsflow rund um die Erholung des chinesischen Absatzmarktes und der Einführung von neuen iOS-Geräten, sollte dem Papier des Tech-Giganten einen zusätzlichen Auftrieb geben.Emil Jusifov von "Der Aktionär" bleibt bullish und empfiehlt die Apple-Aktie zum Kauf. Anleger an der Seitenlinie könnten das reduzierte Niveau zum Einstieg nutzen. (Analyse vom 15.04.2020)