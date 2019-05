Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Entwicklung der Apple-Aktie scheide die Geister. Besonders deutlich werde dies an zwei gegensätzlichen Kurszielen. Ein Experte warne vor einer deutlichen Überbewertung. Ein anderer äußere sich dagegen extrem bullish - und verrate, was den Preis für die Unternehmensanteile auf Rekordhochs steigen lassen könnte.Bis zu 350 Dollar könne in den nächsten zwei Jahren für die Apple-Aktie gezahlt werden. Das habe der langjährige Analyst Gene Munster in einer CNBC-Sendung verkündet. 75 Prozent Aufwärtspotenzial!Munster habe darauf verwiesen, dass es genug Entwicklungen bei Apple gebe, die den Kurs auf neue Höchststände treiben könnten. Zum Beispiel 5G-Smartphones, aber auch die Service-Sparte. "Wir können nicht ohne Apple leben", habe Munster gesagt, der sich damit an die Spitze der für Apple überwiegend positiv eingestellten Analysten stelle.Der renommierte Tech-Investor Paul Meeks würde Apple-Aktien hingegen erst wieder bei 150 bis 160 Dollar kaufen. Also rund 25 Prozent unter dem derzeitigen Preis. "Auf dem aktuellen Niveau ist Apple erheblich überbewertet", habe Meeks ebenfalls in einer Sendung von CNBC gesagt. Meeks halte zwar selber Apple-Aktien. Er sei aber geneigt, seine Position zu verkleinern. Generell seien Tech-Werte an der Börse zu weit und zu schnell gelaufen und daher schon bei der kleinsten Enttäuschung anfällig für Rücksetzer.Langfristig orientierte Anleger sollten investiert bleiben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Denn trotz Problemen in China habe Apple unter anderem mit seinem Service-Geschäft, der Cloud, dem App-Store und Apple Music noch viele Treiber für weiteres Wachstum zu bieten. Rücksetzer seien Kaufchancen. (Analyse vom 10.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.