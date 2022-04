Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple werde seine Entwicklerkonferenz WWDC zum dritten Mal in Folge in einem Online-Format abhalten. Bei den Events gebe der Konzern traditionell einen Ausblick auf neue Software für seine Geräte wie iPhones und Mac-Computer. Die diesjährige WWDC sei vom 6. bis 10. Juni angesetzt, wie Apple am Dienstag angekündigt habe.Apple werde am ersten Tag der Konferenz eine Auftaktveranstaltung abhalten. Apple stelle neue iPhone-, iPad-, Apple Watch-, Apple TV- und Mac-Software normalerweise am ersten Tag der WWDC bei einer Präsentation mit CEO Tim Cook vor. Die WWDC 2022 werde auf der Apple-Website gestreamt werden.Die auf der WWDC vorgestellte Software werde im Laufe des Sommers in Betaform vertrieben, bevor sie im Herbst gemeinsam mit neuen iPhone-Modellen breit eingeführt werde. In diesem Jahr werde Apples iPhone-Software wahrscheinlich iOS 16 heißen.WWDC konzentriere sich auf die Softwareentwickler von Apple, die Apps für die Plattformen des Unternehmens entwickeln würden. Ein Großteil der Konferenz sei nach der Präsentation am ersten Tag Sitzungen gewidmet, bei denen Entwickler Coaching und Tipps von Apple-Mitarbeitern erhalten würden, wie sie bessere Apps erstellen und die Software des Unternehmens verwenden könnten.Möglicherweise werde Apple auch einen High-End Mac Pro Desktop-Computer ankündigen. Das habe das Unternehmen vor Kurzem durchblicken lassen.Die Aktie von Apple konsolidiere derzeit auf hohem Niveau. Sie notiere weiter nur knapp unter dem im Januar bei 182,94 Dollar markierten Allzeithoch."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, so Marion Schlegel. Ein Ausbruch über das bisherige Hoch würde ein neues Kaufsignal bedeuten. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFX