Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Sowohl in den USA als auch in der EU sei der US-Gigant in den Fokus von Wettbewerbshütern und Politikern geraten. Das drücke verständlicherweise auf die Kurse - laut Dan Ives vom Analysehaus Wedbush seien diese Sorgen jedoch nicht so groß, wie manche glauben.Nur mit 20 Dollar sollten die aktuellen Regulierungssorgen laut Ives auf den Kurs der Apple-Aktie drücken. Denn die Risiken seien im Moment noch überschaubar und gut einzudämmen. Zudem glaube der Analyst, dass sich Apple nur am Rand des jüngst gespannten "kartellrechtlichen Spinnennetzes" verfangen habe. Alphabet und Facebook stünden eher im Fokus.Zuletzt habe es im Vorgehen gegen große Digital-Plattformen Neuigkeiten aus dem Bundeskartellamt gegeben, das nun auch gegen Apple ermittle. "Wir werden jetzt prüfen, ob Apple rund um das iPhone mit dem proprietären Betriebssystem iOS ein digitales Ökosystem über mehrere Märkte errichtet hat", habe es am Montag geheißen.Wichtiger für die Kursentwicklung der Apple-Aktie seien laut Ives jedoch die Produkte. Laut dem Analysten sollte das iPhone 13 - das voraussichtlich in der dritten Septemberwoche auf den Markt komme - von der Begeisterung um 5G und der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren. Den jüngst gestarteten Superzyklus des iPhones sollte dies bis 2022 verlängern können.DER AKTIONÄR könne sich dieser Empfehlung nur anschließen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät Anlegern die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link