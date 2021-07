Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Allzeithoch, 47 Prozent Kursgewinn in einem Jahr und elf Prozent im vergangenen Monat - die Apple-Aktie zaubere vielen Anlegern ein breites Grinsen ins Gesicht. Ein Ende der Rally sei weiterhin nicht in Sicht. Gerüchte über neue iPhones, News zu 5G und die Q3-Zahlen am nächsten Dienstag (27. Juli) könnten die Aktie weiter befeuern.Apple sei im Vergleich zur Konkurrenz erst spät auf den 5G-Zug aufgesprungen. Samsung, Huawei und andere Hersteller hätten bereits 2019 die neue Hardware verbaut, Apple habe erst 2020 nachgezogen. Laut Insidern und einem Bericht von NikkeiAsia sollten jedoch alle kommende iPhones mit dem schnellen Internet ausgestattet werden. Selbst das neue iPhone SE, angesetzt für 2022, solle die neue Technik bekommen.Das iPhone bleibe weiterhin die treibende Kraft für den Umsatz des Tech-Giganten. Auch 2020 hätten die Apple-Smartphones mehr als 50 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht. Der Anteil sinke jedoch stetig, 2018 seien es noch stolze 62 Prozent gewesen. Diese Entwicklung sei auf der einen Seite durch schneller steigenden Services-Umsätze zu erklären, auf der anderen Seite jedoch auch durch den Rückgang der iPhone-Verkäufe. Seit 2018 sei der Umsatz mit den Mobilgeräten um mehr als 20 Prozent (165 Milliarden Dollar auf 138 Milliarden Dollar) gesunken.5G und neue, kostengünstigere iPhone-Modelle würden die Verkäufe jedoch wieder ankurbeln. Laut NikkeiAsia Quellen möchte Apple dieses Jahr 230 Millionen iPhones verkaufen, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Der 5G-Superzyklus sei damit voll im Gange.Investierte Anleger und Neueinsteiger blicken gespannt auf die kommende Woche und lassen die Gewinne laufen, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: