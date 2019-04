Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,18 Euro +0,28% (11.04.2019, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,18 Euro -0,63% (10.04.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

200,62 USD (10.04.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Ende der Fahnenstange erreicht? ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) konnten sich zu Jahresbeginn erfolgreich gegen den steilen Abwärtstrend der Vormonate stemmen und knapp unter der Haltemarke bei 145,60 USD einen dynamischen Konter einleiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe in einer ersten Kaufwelle über den Widerstand bei 170,26 USD und auf ein Erholungshoch bei 175,57 USD geführt. Dort sei im Februar eine moderate Seitwärtsbewegung gestartet, die Anfang März in einen weiteren Aufwärtsimpuls übergangen sei. Dieser habe die Aktien über den Widerstand bei 183,50 USD katapultiert. Im Anschluss sei auch die Hürde bei 194,20 USD überwunden und eine frühere langfristige Aufwärtstrendlinie zurückerobert worden. Ausgehend von einem Hoch bei 197,69 USD sei es Ende März zu einer scharfen Korrektur gekommen, die allerdings schon an der 183,50 USD-Marke gestoppt worden sei. Die daraufhin einsetzende Aufwärtswelle habe die Aktien in unmittelbare Nähe des Widerstands bei 204,52 USD geführt.Ausblick: Die Aktien von Apple hätten ein markantes Kursziel erreicht und dort in den letzten Tagen eine Gegenbewegung begonnen. Der Aufwärtstrend der letzten Wochen könnte damit nachhaltig unterbrochen werden und eine stärkere Korrektur ins Haus stehen.Die Long-Szenarien: Setze der Wert unter das Zwischenhoch bei 197,69 USD zurück, dürfte eine Korrektur bis 190,00 USD führen. Dort könnten die Bullen allerdings bereits den nächsten Anstieg starten und Wert erneut bis an die 204,52 USD-Marke antreiben. Sollte diese Hürde überschritten werden, käme es zur Fortsetzung der Rally bis an die 210,00 USD-Marke. Darüber lägen die nächsten Ziele bei 215,00 und 224,23 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: