Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

107,62 EUR -0,74% (23.12.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

107,74 EUR +0,45% (23.12.2020, 17:45)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,97 USD +0,77% (23.12.2020, 19:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Elektroauto-Pläne hätten der Apple-Aktie in einer verhaltenen Handelswoche zu Kursgewinnen verholfen und ordentlich Fantasie in den Elektroauto-Markt gebracht. Viel sei spekuliert worden, was der Tech-Gigant im Detail vorhaben könnte. Die wohl spannendste Spekulation habe am Mittwoch Dan Ives von Wedbush Securities geliefert.Der Analyst gehe, wie die meisten seiner Kollegen davon aus, dass Apple wohl 2021 eher eine ausführliche Partnerschaft im Bereich Elektroautos als ein eigenes Fahrzeug ankündigen werde. Für die potenziellen Partner habe Ives bereits schon einige Firmen im Auge - u.a. den Elektroauto-Pionier Tesla.Eine strategische Partnerschaft mit einem etablierten Elektroautobauer wäre eine attraktive Möglichkeit im nächsten Jahrzehnt auf den Elektroauto-Markt vorzustoßen. Neben Tesla nenne der Wedbush Analyst hier Volkswagen oder Nio. Die Chance auf einen solchen Zusammenschluss sehe Ives bei über 70%.Völlig ausgeschlossen sei laut dem Analysten ein eigenes Apple-Auto allerdings nicht. "Die Partnerschaft könnte, wenn sie erfolgreich verläuft, das Fundament für eine eigene Serie an autonomen Elektroautos liefern - jedoch erst nach 2025", schreibe er in seiner Studie.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link