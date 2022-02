Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher in erster Linie aus Bewertungsgründen seine "halten"-Empfehlung und erhöht sein Kursziel für die Apple-Aktie gleichzeitig von USD 153 auf USD 179. (Analyse vom 03.02.2022)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von USD 153 auf USD 179.Anhaltend dynamisch hätten sich im abgelaufenen Quartal die Service-Erlöse (u.a. iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Care, Apple Music) entwickelt, welche mit USD 19,52 Mrd. (+23,8%; Konsens: USD 18,61 Mrd.) auch ein neues Rekordniveau markiert hätten. Der durchschnittliche Apple-Nutzer habe im Laufe des Jahres 2021 nur USD 69 zu den Service-Erlösen aus den Apple-Diensten beigetragen, was laut Management noch viel Luft nach oben bedeute.Beim iPhone habe Apple den Spartenumsatz um 9,2% auf USD 71,63 Mrd. steigern können, damit habe man den Analystenkonsens von USD 68,34 Mrd. um fast 5% geschlagen. Ein wesentlicher Kontributor für die starken iPhone-Absätze sei wiederum China gewesen, wo die gesamten Umsatzerlöse um 21,0% auf USD 25,78 Mrd. geklettert seien. Das iPhone habe Rekorde sowohl in den Industrie-, als auch in den Schwellenländern verzeichnet und die iPhone-Nutzerbasis sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen.Die installierte Apple-Kundenbasis sei im Dezember-Quartal um 9% gegenüber dem Vorjahr auf einen Rekordwert von 1,8 Mrd. aktiven Nutzern gewachsen. Das bedeute, dass das Unternehmen seine installierte Basis im Zeitraum 2018 bis 2021 jährlich um 7% bis 10% habe steigern können. Außerdem habe Apple die Zahl der zahlenden Abonnenten aktualisiert, die nun bei 785 Mio. liege (+30% im Jahresvergleich), was einer Verdoppelung der Bezahl-Abonnenten in nur zwei Jahren entspreche. Das Verhältnis von zahlenden Abonnenten zu installierten Nutzern stehe aktuell bei 44% gegenüber 36% im Jahr 2020 und 32% im Jahr 2019. Die Analysten der RBI würden denken, dass Apple nicht nur in der Lage sei, seine aktive installierte Basis in einem soliden Tempo zu steigern, sondern gleichzeitig seine Kundenbindung zu erhöhen und damit die Monetarisierung der installierten Basis zu verbessern.Im Großen und Ganzen sehe sich Apple bereits heute als CO2-neutral. Im letzten Quartal seien weitere Schritte unternommen worden, um dem Ziel der CO2-Neutralität über deren gesamte Lieferkette und den Lebenszyklus seiner Geräte bis 2030 zu erreichen. Das iPad und iPad mini hätten jetzt ein Gehäuse aus 100% recyceltem Aluminium. Die Antenne des iPhone 13 bestehe aus recycelten Plastikwasserflaschen, was in der Branche ein Novum sei. Und die Verpackung des iPhone 13 sei so umgestaltet worden, dass die äußere Plastikhülle wegfalle, wodurch 600 Tonnen Plastik hätten eingespart werden können. Bis 2025 wolle man ganz auf Plastik bei Verpackungen verzichten. Bei der Apple Watch Series 7 würden 99% der verwendeten Seltenen Erden recycelt. Apple habe zudem die Zahl seiner Zulieferer, die sich verpflichtet hätten, bis 2030 klimaneutral zu werden, zuletzt mehr als verdoppeln können.Das Unternehmen habe trotz allgemeiner Komponentenknappheit und Lieferengpässen seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 11,2% auf USD 123,95 Mrd. steigern können und damit die Markterwartungen von USD 118,4 Mrd. übertroffen. Der Bruttogewinn habe sich um 22,4% auf USD 54,24 Mrd. erhöht, die korrespondierende Bruttomarge habe mit 43,8% um 400 Basispunkte über jener des Vorjahresquartals und 200 Basispunkte über dem Konsens gelegen. Der Nettogewinn sei um 20,4% auf USD 34,63 Mrd. geklettert, der Gewinn je Aktie in Höhe von USD 2,10 habe ebenfalls über den Analystenerwartungen von USD 1,89 gelegen.Das Mac-Wachstum sei nach wie vor beeindruckend (zurückzuführen auf den hauseigenen M1-Chip): 66% der Käufer seien neu auf dem Mac, ähnlich wie die Käufer der Apple Watch. Die Mac-Sparte habe sich im Berichtsquartal mit +25,1% beim Umsatz exzellent entwickelt und damit weitaus stärker als der Gesamtmarkt (+1,0% Absatzwachstum laut dem Marktforscher IDC).Der Bereich "Wearables, Home and Accessories" (AirPod, Apple TV, Apple Watch, HomePod) habe ein vergleichsweise moderates Wachstum von 13,3% auf USD 14,70 Mrd. beigesteuert (Konsens: USD 14,59 Mrd.).Apple habe kommentiert, dass die Herausforderungen in der Lieferkette den Gesamtumsatz stärker als im September-Quartal negativ beeinflusst habe, damals habe das Unternehmen die Nettoauswirkung auf ca. USD 6 Mrd. geschätzt. Für das laufende März-Quartal habe Apple geringere Auswirkungen indiziert, wenngleich höhere als im September-Quartal.iPad weiterhin stark von Lieferengpässen tangiert: Hier habe sich zwischen Oktober und Dezember 2021 der Sparten-Umsatz um 14,1% auf USD 7,25 Mrd. reduziert (Konsens: USD 8,18 Mrd.). Apple habe bereits im Vorfeld wegen einer Komponentenknappheit negative Implikationen prognostiziert, erwarte aber in den nächsten Wochen etwas Entspannung, was prinzipiell für alle Hardware-Produktkategorien gelte.Auch das Weihnachts-Quartal habe wiederum im Zeichen von Lieferengpässen und der Knappheit von relevanten Komponenten gestanden. Die hohe Umsatzdynamik - trotz der dadurch verursachten Umsatzausfälle - sei allerdings bemerkenswert. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal mehrere Rekordwerte markiert. Die hohe installierte Kundenbasis und das damit verbundene Monetarisierungspotenzial stelle für viele Investoren nebst dem mächtigen Ökosystem des Unternehmens einen Eckpfeiler für den "Investmentcase" Apple dar.Wir haben an dieser Stelle wiederholt auf die ambitionierte bis exzessive Bewertung hingewiesen, welche uns von einer "Kauf"-Empfehlung Abstand halten ließ, so die Analysten der RBI. Die Bewertungsprämie gegenüber der Peer Group habe sich im Vergleich zu der letzten Apple-Aktieninfo der Analysten der RBI (17.11.2021) nochmals erheblich ausgeweitet. Der Umstand, dass sich die Profitabilität in den nächsten Jahren infolge eines steigenden Anteils der margenstarken Serviceerlöse am Gesamtumsatz erhöhen sollte, biete nach Einschätzung der Analysten der RBI durchaus einen gewissen Schutz nach unten für die Aktie.