Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

265,05 EUR -2,52% (05.03.2020, 14:11)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

264,85 EUR -0,75% (05.03.2020, 13:57)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

302,74 USD +4,64% (04.03.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe aufgrund seiner starken Geschäftsverflechtungen mit den asiatischen Absatzmärkten bisher zu den größten Verlierern der Coronavirus-Krise gehört. Zuletzt habe der iPhone-Hersteller auch mit einer Umsatzwarnung auf sich aufmerksam gemacht. Doch nun scheine eine Besserung in Sicht zu sein.Erst vor wenigen Wochen habe Apple berichtet, dass es bei iPhones Lieferengpässe gebe, weil sich die Produktion in China deutlich verlangsamt habe. Zudem sei von sinkender Nachfrage nach Apple-Geräten in China aufgrund der dortigen Geschäftsschließungen die Rede gewesen.Nun spreche der Nomura Instinet-Analyst, Jeffrey Kvaal, von ersten Anzeichen der Erholung bei Apples Lieferketten. Kvaal zitiere dabei die jüngsten Kommentare von Hon Hai Precision Industry, einem bedeutenden Produktionspartner von Apple, welcher am Dienstag mitgeteilt habe, dass seine chinesischen Werke bis Ende März wieder normal in Betrieb genommen würden."Der Aktionär" meint, dass die Coronavirus-Krise nur vorübergehender Natur ist und empfiehlt Apple-Aktionären weiter investiert zu bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: