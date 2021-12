Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe den US-Handel am Montag rund 2,3 Prozent höher bei 180,33 Dollar beendet - und damit auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch markiert. Die 3-Billionen-Dollar-Marke bei der Market Cap sei weiterhin zum Greifen nahe. Um als erstes Unternehmen überhaupt diesen Bewertungs-Meilenstein zu erreichen, würden aktuell noch 41 Milliarden Dollar fehlen.Bei etwa 16,4 Milliarden ausstehenden Apple-Aktien müsste der Kurs dafür auf rund 182,56 Dollar steigen. Vom Schlusskurs am Montag würden Apple somit nur noch 2,23 Dollar beziehungsweise 1,24 Prozent fehlen, um wieder einmal Geschichte zu schreiben. Für einen Wert, der in diesem Jahr über 35 Prozent zugelegt habe, sei das ein Katzensprung.Auf dem Intraday-Hoch vom 13. Dezember bei 182,13 Dollar habe Apple schon einmal unmittelbar an der 3-Billionen-Schallmauer gestanden, für einen Durchbruch habe es damals aber noch gereicht. Dennoch dürfte der Tech-Riese das Rennen für sich entscheiden, denn Top-Verfolger Microsoft auf Rang 2 der wertvollsten Unternehmen komme aktuell "nur" auf eine Marktkapitalisierung von 2,57 Billionen Dollar.Die Bullen würden Druck machen und die 3-Millionen-Dollar-Marke am liebsten noch in diesem Jahr einreißen wollen. Unter den aktuellen Vorzeichen sei der Durchbruch jederzeit möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.