Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,98 EUR 0,00% (15.12.2021, 15:05)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,00 EUR +0,98% (15.12.2021, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,33 USD -0,80% (14.12.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Apple-Aktie nach oben angepasst und sie teils sogar als Top-Pick für 2022 auserkoren hätten, sei nun auch die Bank of America (BofA) aktiv geworden. In einer aktuellen Studie habe Experte Wamsi Mohan eine neue Kaufempfehlung samt neuem Rekordkursziel von 210 USD ausgesprochen. So bullish sei man bisher nur bei JPMorgan.Obwohl mehrere Analysten ihre Kursziele zuletzt bereits angehoben hätten und fast 80% der von Bloomberg befragten Experten zum Kauf der Apple-Aktie raten würden, notiere sie nach dem jüngsten Sprint bereits oberhalb des 12-Monats-Konsensziels von 173,07 USD. Gut möglich also, dass bald weitere Kurszielanpassungen folgen würden.Nach einem moderaten Verlust am Vortag sehe es bei der Apple-Aktie am Mittwoch nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus. Der Fokus der Wall Street liege dabei weiterhin auf der magischen 3-Bio.-USD-Marke, die Apple als erstes Unternehmen überhaupt knacken könnte. Diese Stärke spreche für sich und mache die Apple-Aktie zu einem absoluten Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: