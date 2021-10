Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die neuen iPhones seien bereits erhältlich, wenn auch mit längeren Lieferzeiten. Bei der zeitgleich präsentierte Apple Watch 7 habe Apple die potenziellen Kunden wegen Lieferkettenproblemen bislang dato vertrösten müssen. Damit sei aber bald Schluss.Am Montag habe der Tech-Konzern den Verkaufsstart der neuen Apple-Watch-Generation für Freitag, den 8. Oktober terminiert. Ab 14 Uhr deutscher Zeit könnten die Kunden die neue Smartwatch bestellen. Verkaufsstart und Auslieferung der Geräte solle dann eine Woche später, am 15. Oktober, beginnen.Während das von einigen Analysten erwartete, große Design-Update ausgeblieben sei, habe Apple beim Produktevent im September zahlreiche kleinere Änderungen an der Apple Watch verkündet. Erhöhe sich die Bildschirmdiagonale bei beiden Größen um jeweils einen Millimeter auf 41 bzw. 45 Millimeter, was erstmals die Verwendung einer Tastatur auf dem Display ermögliche. Zudem gebe es das Aluminium-Gehäuse nun in fünf verschiedenen Farben.Auch bei den inneren Werten sei die Apple Watch weiterentwickelt worden: Das Unternehmen werbe u.a. mit einer verbesserten Akkulaufzeit, einer Steigerung der Ladegeschwindigkeit um 33% sowie dem neuen Betriebssystem WatchOS 8.Im schwachen Gesamtmarkt verliere die Apple-Aktie am Montagnachmittag weitere 3%. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" aber weiterhin bullish, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.