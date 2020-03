Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.03.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Diese Hürde hat es in sich - ChartanalyseAm 24. Februar 2020 fielen die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mit einer großen Kurslücke sowohl unter das Zwischentief bei USD 302,22 als auch unter den EMA50 im Tageschart zurück und aktivierten auf diese Weise eine obere Umkehr im Chart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei eine Verkaufswelle gefolgt, die temporär von einer Gegenbewegung ausgehend vom EMA200 unterbrochen worden sei, schlussendlich aber zu einem Test des Ausbruchsniveaus bei USD 215,31 geführt habe. Von diesem Kursniveau aus habe sich der Titel in der Vorwoche deutlich um zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent erholt.Ausblick: Im Wochenchart sei eine Zwei-Kerzen-Umkehrformation entstanden, die aber erst noch bestätigt werden müsse. Hierfür wären in den kommenden Tagen weitere Kursgewinne vonnöten.Die Short-Szenarien: Der Widerstand bei USD 259,08 in Verbindung mit dem EMA200 im Tageschart bilde eine starke Hürde. Solange diese nicht genommen worden sei, würden die Bären die besseren Karten besitzen. Würden die Aktien von Apple unter die Marke von USD 244,30 zurückfallen, lasse sich ein Gap zwischen USD 234,30 und 228,50 als erstes Ziel nennen. Sei die Kurslücke geschlossen, wäre der Chart zur Unterseite bereinigt. Trete aber keine Stabilisierung ein, müsste man einen Test des Zwischentiefs bei USD 212,61 einkalkulieren. Falle auch diese Marke, wäre der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: