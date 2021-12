Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei nicht zu stoppen und notiere auch am Mittwoch im Plus. Damit stehe der iPhone-Konzern nach einer jahrzehntelangen Rally kurz davor, einen Marktwert von 3 Bio. USD zu erreichen. Jetzt schon sei das Unternehmen an der Börse mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt oder die Wirtschaft Großbritanniens. Es würden nur noch rund 5% fehlen, um als erstes Unternehmen der Welt diesen Meilenstein zu erreichen. Eine beeindruckende Leistung, da der Konzern erst vor vier Jahren die 1-Bio.-USD-Marke Marktkapitalisierung erreicht habe.Die Apple-Aktie sei ein Dauerbulle. "Der Aktionär" empfehle daher, die Gewinne beim iPhone-Konzern laufen zu lassen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen den nächsten Meilenstein erreiche, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: