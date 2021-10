Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei aktuell der bekannteste Fall, bei dem sich der aktuelle Chipmangel negativ auf die Produktion auswirke. Ein Ende der knappen Kapazitäten sei nicht in Sicht - und erste Analysten würden jetzt ihre Prognosen nach unten schrauben.Bereits am Dienstagabend habe Bloomberg über mögliche Produktionskürzungen beim iPhone 13 berichtet. Rund zehn Millionen Einheiten sollten laut Insidern nicht produziert werden können. Die Chip-Knappheit nage damit auch sichtlich am Tech-Riesen Apple.Ein Ende der knappen Kapazitäten sei zudem nicht in Sicht. Am Donnerstag habe es seitens des weltgrößten Chipfertigers TSMC geheißen, dass die Kapazitäten im Rest dieses Jahres und auch im kompletten kommenden Jahr knapp bleiben würden. Damit dürfte sich Mangel an elektronischen Bauteile für die Smartphone-Hersteller aber auch für andere Branche wie etwa der Autoindustrie noch lange hinziehen.Die angespannte Marktsituation und die jüngsten Presseberichte würden nun auch Apple-Analysten zum Handeln zwingen. "Basierend auf Rückmeldungen aus dem Sektor und Presseberichten, in denen auf Chipengpässe und Lieferkettenprobleme verwiesen wird, senken wir unsere Auslieferungsschätzungen für das iPhone 13 im Dezemberquartal um zehn Millionen Einheiten. Wir schätzen nun, dass die Auslieferungen nur 80 Millionen Einheiten erreichen werden", habe es beispielsweise in einer aktuellen Studie von Needham geheißen.Potenzial sehe die Analystin für die Apple-Aktie aber noch immer: Ihr Kursziel bleibe mit 170 Dollar unangetastet, was ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch ein Kurspotenzial von rund 21 Prozent verspreche.Auch "Der Aktionär" sehe langfristig unverändert Kurspotenzial bei der Apple-Aktie. Nach den Verlusten vom Mittwoch zeige sie sich in einem positiven Gesamtmarkt am Donnerstag bereits leicht erholt. Vorbörslich notiere das US-Papier rund 0,9 Prozent höher auf 142,24 Dollar. Eine nachhaltige Rückeroberung der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 142,29 Dollar verlaufe, wäre ein erstes charttechnisches Signal für risikobereite Nachkaufwillige. Aber aufgepasst - das negative Sentiment könnte durchaus noch anhalten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: