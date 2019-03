Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Aus Sicht der Apple-Anleger dürften die nächsten Wochen weiterhin gut bleiben. Das Event am 25. März verspreche gute News für das prosperierende Service-Geschäft. Und der zu erwartende Deal im Handelsstreit mit China könnte für Apple sogar zweierlei Hinsicht ein Glücksfall sein. Die Charttechnik sei bombig.Trump, China, Handelskrieg - bei diesen Schlagworten sei in der Vergangenheit als Verlierer auch der Name Apple gefallen. Das iPhone werde bei Foxconn in China zusammengebaut. Die Komponenten der Zulieferer würden ebenso teils aus China stammen. Neue Strafzölle auf Waren aus China hätten auch Apple betroffen. Aber nicht nur das. Die Auswirkungen des Handelskriegs seien bereits in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas bemerkbar gewesen, was auch die Konsumlaune der Chinesen beeinträchtigt habe. Apples jüngste Absatzschwäche habe bekanntlich vor allem mit schwachen Verkäufen in China zu tun gehabt. Mit einem Deal könnten damit zwei für die Apple-Aktie belastende Faktoren - schwacher Konsum in China und geringere Margen - wegfallen.Bei Zöllen auf US-Importe aus China wären Apple-Umsätze von 80 bis 85 Milliarden Dollar betroffen. Ein Drittel der Kosten wäre Gegenstand für zusätzliche Zölle von 10 bis 25 Prozent. Aufgrund der jüngsten Erfahrungen wäre es für Apple schwierig geworden, die zusätzlichen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Unter dem Strich würde sich ein negativer Effekt beim Gewinn je Aktie von 1,00 Dollar bis 2,50 Dollar einstellen. Mit einem nachenden Deal zwischen Trump und Xi würden alle diese Negativeffekte wieder unter den Tisch fallen.Mit dem 25. März dürften auch weitere Details präsentiert werden, wie Apple im Servicegeschäft neue Umsatzpotenziale schöpfen wolle. Ohnehin gelte das Geschäft als Hoffnungsträger. Neben den sich aufhellenden fundamentalen Rahmendaten spreche auch die Charttechnik klar für steigende Kurse.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.