Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,80 EUR -2,64% (11.05.2021, 16:14)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,30 EUR -2,94% (11.05.2021, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,42 USD -1,92% (11.05.2021, 16:01)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Verluste bei den US-Tech-Titeln würden sich am Dienstag fortsetzen. Auch die Apple-Aktie könne sich dem nicht entziehen und starte schwächer in den US-Handel. Grund für die Schwäche sei v.a. die erneute Rotation der Anleger aus relativ stark gelaufenen Tech-Titeln und Corona-Gewinnern hin zu Zyklikern und Value-Aktien. Ähnliche Tendenzen habe es im März schon einmal gegeben, als die Sorge vor steigenden Zinsen zu einer Flucht der Anleger aus dem Technologiesektor geführt habe.Unternehmensspezifische Gründe für die Schwäche der Apple-Aktie gebe es derweil nicht, im Gegenteil: Der iPhone-Riese habe Ende April beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dürfte dank neuer Produkte und Dienste auf Wachstumskurs bleiben.Mit Blick auf den langfristigen Chart sei der Aufwärtstrend bei Apple weiterhin intakt. Wichtig wäre darüber hinaus, dass die 200-Tage-Linie im Bereich von 122 USD und die horizontale Unterstützung bei rund 120 USD halten bzw. nicht nachhaltig gerissen würden."Der Aktionär" rate investierten Anlegern, trotz der aktuellen Verluste Ruhe zu bewahren und die Füße stillzuhalten, denn an den starken operativen Aussichten habe sich nichts geändert. Für Nachzügler könne der aktuelle Rücksetzer sogar eine Chance zum Einstieg sein. In diesem Fall sollte aber zunächst eine Stabilisierung abgewartet werden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link