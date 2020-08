Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.





Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Die Apple-Aktie schwinge sich weiter von Hoch zu Hoch. Mittlerweile habe die Börsenbewertung des iPhone-Hersteller 2,2 Billionen Dollar erreicht. Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg an der Börse sei CEO Tim Cook, der vor neun Jahren zum Firmenchef befördert worden sei. Kein CEO im Dow Jones könne in diesem Zeitraum eine bessere Performance vorweisen.Seit seinem Amtsantritt am 24. August 2011 habe die Apple-Aktie 841 Prozent zugelegt. Nur die Visa-Aktie schneide mit einem Kursplus von 873 Prozent etwas besser ab. Allerdings seien in diesem Zeitraum insgesamt drei unterschiedliche CEOs beim Kreditkartenanbieter tätig gewesen.Damit stehe fest: Kein CEO habe in den letzten neun Jahren mehr Einfluss auf die Börsenperformance wie Cook gehabt.Dass Cook der Apple-Aktie im vergangenen Jahrzehnt einen solchen Höhenflug beschert habe, hätten ihm die wenigsten zugetraut, da er weniger polarisiert habe als Steve Jobs. Dennoch habe der CEO seinen Geschäftssinn schnell unter Beweis gestellt. Unter seiner Führung habe das iPhone Kultstatus erreicht und sei zum Massenprodukt geworden. Viele Produktneuheiten wie die Apple Watch, die Air Pods und der Home Pod sowie der stärkere Fokus auf das Servicegeschäft würden auf seine Regentschaft zurückgehen.Sein Vertrag laufe noch bis zum August nächsten Jahres. Wie es danach weiter gehe in der Führungsspitze des Konzerns, sei bislang noch nicht klar.Die Aktie von Apple bleibt ein Basisinvestment, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.