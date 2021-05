Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,90 Euro +0,06% (28.05.2021, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,96 Euro -1,11% (28.05.2021, 16:34)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,49 USD +0,17% (28.05.2021, 16:37)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Apple habe Ende April bullenstarke Zahlen für das zweite Geschäftsquartal gemeldet - auch, weil sich das iPhone zuletzt hervorragend verkauft habe. Analyst Pierre Ferragu von New Street Research fürchte allerdings, dass damit bald Schluss sein könnte.Fast 48 Millionen iPhones habe der Tech-Riese im zweiten Quartal verkauft und die Hoffnungen vieler Analysten auf neue Absatzrekorde oder gar einen neuen Superzyklus durch die 5G-fähigen iPhone-12-Modelle angefacht. Das erkenne auch der New-Street-Experte an - glaube aber nicht, dass es sich dabei um eine nachhaltige Entwicklung handle.In einer aktuellen Studie argumentiere Ferragu stattdessen, dass die bisher hohe Nachfrage nach dem iPhone 12 den aktuellen Umständen zu verdanken sei. Während der Corona-Pandemie hätten wohlhabende Kunden weniger Möglichkeiten zum Geldausgeben gehabt, was die Nachfrage nach teurer Unterhaltungselektronik beflügelt habe. Dazu zähle er auch das iPhone.Der Analyst gehe daher davon aus, dass viele Kunden den iPhone-Kauf vorgezogen hätten und die Nachfrage in den kommenden Monaten spürbar nachlassen werde. Hinzu komme: Angesichts der fortschreitenden Öffnung der Wirtschaft in vielen Ländern würden die Kunden ihr Geld künftig lieber wieder für andere Dinge ausgeben als für neue Smartphones, zitiere "Bloomberg" aus der Studie.Vor diesem Hintergrund drohe spätestens im Geschäftsjahr 2022 eine große Enttäuschung und "erhebliches Abwärtspotenzial", heiße es in der New-Street-Studie. Aus diesem Grund habe der Analyst die Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 90 Dollar gesenkt. Er signalisiere damit rund 28 Prozent Rückschlagrisiko auf den Schlusskurs vom Donnerstag.Selbst Dauernörgler Rod Hall von Goldman Sachs habe nach den jüngsten Quartalszahlen im April seine Verkaufsempfehlung über Bord geworfen und die negative Einschätzung als "eindeutig falsch" bezeichnet.Auch "Der Aktionär" werte die Aussichten bei Apple unverändert optimistisch. Dazu trage die starke Entwicklung im gegenwärtigen operativen Geschäft ebenso bei wie das Engagement bei spannenden Zukunftsprojekten - die Stichworte würden etwa E-Mobilität, Augmented Reality oder Payment/Krypto lauten.Die Apple-Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link