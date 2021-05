Hinweis auf Interessenkonflikt:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Im Rechtsstreit zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic Games um Zugang und Gebühren im App Store des Tech-Konzerns habe Richterin Yvonne Gonzalez Rogers am Montag die Beweisaufnahme abgeschlossen. Bis zu einer Entscheidung dürften allerdings noch Wochen vergehen.Gut drei Wochen lang hätten sich die Anwälte von Apple und Epic vor einem kalifornischen Bezirksgericht einen regelrechten Schlagabtausch geliefert. Im Kern gehe es vor allem um eine Frage: Sei Apple der fleißige Innovator, der heute die Früchte für den rechtzeitigen Aufbau seines App-Geschäfts ernte und dabei die Sicherheit der Nutzer als oberstes Ziel verfolge - wie das Unternehmen sich selbst präsentiere? Oder ein gieriger Monopolist, der Konkurrenz und Innovation klein und die Preise hoch halte, wie Epic das Verhalten des Tech-Riesen beschreibe.Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe die Richterin die Vertreter beider Seiten hart in die Mangel genommen - darunter auch die Apple-Chef Tim Cook und Epic-CEO Tim Sweeney. Sie habe aber auch Verständnis für einzelne Argumente beider Seiten durchblicken lassen.Die Gewinne, die Apple im App-Store-Geschäft mit den Spieleentwicklern vereinnahme, würden "unverhältnismäßig" erschienen, habe Gonzalez Rogers in der Vorwoche gesagt. Ihr sei aber auch bewusst, dass eine gerichtlich erzwungene Öffnung des iPhones für externe App Stores - wie sie Epic vorschwebe - das Geschäftsmodell des Tech-Konzerns grundlegend verändern würde.Die Richterin habe in diesem Zusammenhang zu bedenken gegeben, dass "Gerichte keine Unternehmen führen" und Epic entsprechende Vorschläge nicht aus reiner Gutherzigkeit mache, sondern dabei auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolge.Die Apple-Investoren scheinen dem Urteil gelassen entgegenzusehen. Die Aktie sei am Montag rund eineinhalb Prozent höher aus dem US-Handel gegangen und habe nachbörslich weitere 0,6 Prozent zugelegt."Der Aktionär" bleibt auch mittel- und langfristig optimistisch und bestätigt die Kaufempfehlung für die Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link