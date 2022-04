Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zu kaufen.Das erste Quartal sei vorbei und die Berichtssaison rücke näher. Auch für Apple sei es am 28. April wieder soweit. Die Analysten würden nun versuchen ein von geopolitischen Krisen, steigender Inflation und noch immer angespannten Lieferketten geprägtes Quartal einzuordnen. Dabei hätten zuletzt einige Experten vor negativen Auswirkungen auf die iPhone-Verkäufe gewarnt. An den Kurszielen hätten sich diese Sorgen jedoch nicht gezeigt.Von den 48 Apple-Analysten seien noch immer 38 klar der Käuferseite zuzuordnen - eine in den vergangenen Monaten unveränderter Zahl. Auch der Konsenskurs habe trotz der in den Medien widerhallenden Warnungen nicht abgenommen, sondern sogar jüngst leicht zugelegt. Aktuell erwarte der Analystenkonsens, dass die Apple-Aktie rund 9,2 Prozent Kurspotenzial aufweise und bis auf 191,25 Dollar steigen dürfte.Kein Wunder, denn auch wenn Rezessionssorgen die Märkte plagen würden, gebe es zahlreiche Faktoren, die derzeit für die Apple-Aktie sprechen würden. So hätten die Analysten von Morgan Stanley beispielsweise im März eine Beschleunigung des Wachstums der App-Store-Umsätze festgestellt. Laut der Analystin Katy Huberty sei zudem nur in Japan und China ein schwächelndes App-Geschäft zu beobachten - andere Märkte würden sich weiterhin stark entwickeln.Insgesamt würden die Morgan Stanley-Experten für das Services-Geschäft, zu denen auch die Abo-Dienste oder der Bezahldienst Apple Pay gehören würden, positiv gestimmt bleiben und ein Services-Wachstum von 20 Prozent im laufenden Quartal erwarten.Die Analysten und DER AKTIONÄR seien sich noch einig: Die Apple-Aktie bleibe ein Kauf. Es liegt jedoch angesichts der jüngsten Meldungen auf der Hand, dass die kommende Präsentation der Q2-Zahlen besonders spannend werden dürfte, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 06.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link