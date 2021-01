Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Aufregung um eine mögliche Partnerschaft zwischen dem US-Tech-Riesen Apple und dem Autokonzern Hyundai: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem die Südkoreaner Gespräche der beiden Unternehmen bestätigt hätten, seien die Aktien von Hyundai an der Börse in Seoul um fast ein Viertel in die Höhe geschossen.Doch dann sei Hyundai öffentlich zurückgerudert: Man sei von verschiedenen Firmen um Gespräche gebeten worden, was die Entwicklung autonom fahrender Elektroautos betreffe. Die Diskussionen seien in einem frühen Stadium, Entscheidungen gebe es keine. Von Apple als konkretem möglichem Partner sei dagegen keine Rede mehr gewesen.Apple gelte in seinen Geschäftsbeziehungen als äußerst sensibel, wenn Zulieferer oder Partner den Konzern öffentlich etwa als Kunden nennen möchten. Bei bedeutenden Kooperationen würden Gespräche über Verträge und Partnerschaften ohnehin eher hinter verschlossenen Türen geführt, ohne Verhandlungspartner explizit zu benennen, bevor Ergebnisse bekannt gegeben würden.Auch mit konkreten Plänen zu einem möglichen Einstieg in den Bau von Autos oder die Entwicklung der Technik dafür halte sich Apple bislang zurück. Spekulationen gebe es allerdings schon lange - und hätten in den letzten Wochen wieder Fahrt aufgenommen.Angesichts der Größe und Finanzkraft sowie der Entwicklungsressourcen könnte ein Einstieg der Kalifornier die Industrie umwälzen, würden Experten schätzen. Fraglich sei jedoch, ob Apple tatsächlich auch selbst oder über Partnerschaften in den eigentlichen Bau einsteigen würde oder nur Software und weitere Technologie beisteuern würde. Als Fokus habe Apple in der Vergangenheit eher Zweiteres genannt. Eine Partnerschaft mit einem Konzern wie Hyundai könnte aber der Spekulation auf Ersteres wieder mehr Nahrung verleihen.Die Entwicklung der Technik für autonomes Fahren gelte als sehr kostspielig und zeitaufwendig. Volkswagen habe Milliarden investiert, um sich mit dem US-Autobauer Ford beim Entwickler Argo AI zu verbünden. Daimler setze auf eine Zusammenarbeit mit dem US-Chipspezialisten NVIDIA, BMW arbeite mit Intel und dessen Kamerasoftware-Spezialist Mobileye an entsprechenden Systemen.Die Euphorie der Hyundai-Aktionäre könne die Ungewissheit bezüglich einer Apple-Partnerschaft kaum bremsen: Die Aktie notiere aktuell rund 30 Prozent im Plus. Für Apple gehe es im freundlichen Gesamtmarkt für Tech-Werte derweil nur moderat aufwärts.Das Allzeithoch ist aber in Reichweite und "Der Aktionär" bleibt bullish für die weitere Entwicklung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Akite. (Analyse vom 08.01.2021)Mit Material von dpa-AFX