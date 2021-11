Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,30 EUR -0,22% (24.11.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,68 EUR -3,21% (23.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,41 USD +0,24% (23.11.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während viele Tech-Aktien derzeit kräftig Federn lassen müssten, hätten die Bären bei Apple keine Chance. Am Dienstag habe es ein wieder ein neues Rekordhoch gegeben. Schließe die Aktie auch am Mittwoch im Plus, wäre dies der neunte Tag mit Kursgewinnen hintereinander. Acht Gewinntage hintereinander - das habe es bei Apple zuletzt im April 2019 gegeben. Damals sei die Aktie neun Tage am Stück geklettert.Bei der aktuellen Gewinnserie liege Apple 9,2% im Plus. Seit dem Tief vom Oktober habe sich der Wert um 16% verteuert.Apple sei seit 2016 laufende Empfehlung des "Aktionärs". Seitdem habe der Titel 500% zugelegt. Trotz der tollen Kursentwicklung sei die Apple-Aktie immer noch moderat bewertet und ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: