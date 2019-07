Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,50 Euro +1,61% (22.07.2019, 16:23)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 205,83 +1,60% (22.07.2019, 16:23)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.07.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Chancen mit den Apple-Quartalszahlen ordentliche Kursgewinne einzufahren, stünden laut Morgan Stanley aktuell besonders gut. Die aussichtsreiche Ausgangssituation: negatives Sentiment und niedrige Erwartungen für das Q3, obwohl sich iPhone und Services wieder verbessern würden.In einer heute veröffentlichten Studie würden die Analysten von Morgan Stanley vier Gründe nennen, weshalb die Ausgangslage für die Apple-Aktie vor den Zahlen am 30. Juli aussichtsreich erscheine. Erstens sei das Sentiment gegenüber Apple ungewöhnlich negativ. Zweitens erwarte Morgan Stanley zum ersten Mal seit dem Q1 2018 eine Beschleunigung des Services-Wachstums. Drittens hätten sich die iPhone-Verkäufe stabilisiert. Viertens würden laut Morgan Stanley die guten Zahlen von Apple-Zulieferer TSMC einen eher positiven Ausblick auf die iPhone-Verkäufe in der zweiten Jahreshälfte unterstützen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:183,52 Euro +0,50% (22.07.2019, 16:09)