Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.03.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:In der vergangenen Woche musste der erfolgsverwöhnte Technologiekonzern aus dem kalifornischen Cupertino Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ungewohnte Kursverluste hinnehmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch bei der Aufwärtsbewegung an den US-Märkten vom 02.03.2020, bei der der Dow Jones-Index den höchsten Tagesgewinn der vergangenen Jahre habe verzeichnen können, habe die Aktie des iPhone-Herstellers zu den größten Tagesgewinnern gehört, sodass die Verluste der Vorwoche nahezu ausgeglichen worden seien. Dass Apple die sich abzeichnende Beilegung einer laufenden Rechtsstreitigkeit habe verkünden können, dürfte einen maßgeblichen Anteil zur gestrigen Kurserholung beigetragen haben.In dem Verfahren, welches seit Ende des Jahres 2017 verhandelt werde, sehe sich das Unternehmen den Vorwürfen seiner Kunden ausgesetzt, die Prozessorleistung diverser iPhone-Modelle absichtlich herabgedrosselt zu haben. Laut Klägern sollten die betroffenen Geräte der Reihen 6, 6s und 7 durch diese Maßnahme künstlich verlangsamt worden sein. Nun habe Apple verkündet zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von USD 25 pro betroffenem Gerät bereit zu sein, jedoch betont, dass diese Zahlung nicht als Schuldeingeständnis zu werten sei. Vielmehr sei die Drosselung der Rechnerleistung notwendig gewesen, um ein automatisches Abschalten der Geräte zu verhindern. Dennoch sei der Konzern zur Zahlung von insgesamt USD 500 Mio. bereit, um das Verfahren zu einem Abschluss zu bringen.Mit seiner Abhängigkeit von China gehöre Apple zu den Unternehmen, die eigentlich am stärksten von der aktuellen Corona-Krise betroffen sein müssten. Denn die Volksrepublik sei gleichermaßen wichtige Produktionsstätte als auch Absatzmarkt der Smartphones des Technologiekonzerns. Laut Aussagen von Apple seien derzeit zwar weder eigene Betriebsstätten noch die von Zulieferern direkt durch die Isolierungsmaßnahmen der chinesischen Gesundheitsbehörden betroffen. Dennoch solle sich die Produktion des iPhone 11 seit Ausbruch von COVID-19 verlangsamt haben, wodurch insgesamt weniger Modelle für den Absatz zur Verfügung stünden. Diese Tatsache habe den Konzern veranlasst, seine ursprüngliche Umsatzprognose, in der von Gesamteinnahmen von bis zu EUR 67 Mrd. ausgegangen worden sei, für das laufende Quartal nach unten zu korrigieren.Die Aktie der Apple Inc. werde aktuell bei USD 298,81 (02.03.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 327,85 (29.01.2020) und das Jahrestief bei USD 169,50 (08.03.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 29 Analysten die Aktie auf "buy", 14 auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: