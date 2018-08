Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,57 Euro -0,24% (03.08.2018, 10:34)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,66 Euro +0,25% (03.08.2018, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 207,39 +2,92% (02.08.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Tim Cook habe es geschafft. Trotz regelmäßiger Kritik an seiner Strategie sei die Aktie auf eine Billion USD gestiegen. Es sei das erste Mal in der Geschichte, dass ein US-Unternehmen so hoch bewertet sei. Ein Ende der Fahnenstange scheine jedoch noch nicht erreicht.Das Wertpapier sei am Donnerstag um 2,9% und damit über die magische Schwelle von 207,05 USD gestiegen. Auch die anderen Hightech-Schwergewichte wie Amazon, Facebook, Microsoft und Alphabet seien kräftig gestiegen und hätten damit den GAFAM-Index wieder in Richtung Allzeithoch geschoben. Apple befinde sich auch im "Schlag-den-Buffett-Depot" des "Aktionär", welches das Ziel habe, besser abzuschneiden als die Beteiligungs-Holding des Börsenaltmeisters, Berkshire Hathaway.Trotz der atemberaubenden Performance würden immer noch 27 Häuser den Titel zum Kauf empfehlen. Morgan Stanley beispielsweise habe ein Kursziel von 232 USD ausgegeben. Das durchschnittliche Ziel liege bei rund 214 USD, dürfte aber nach den starken Quartalszahlen sukzessive erhöht werden.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment für jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: