Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das iPhone sei nach wie vor der wichtigste Umsatzbringer für Apple. Kein Wunder also, dass Anleger und Analysten dem Launch der neusten Generation im Oktober entgegenfiebern würden. Nachdem sich in der Vorwoche bereits die Experten von Morgan Stanley bullish geäußert hätten, signalisiere nun auch Bloomberg Intelligence (BI) zusätzliche Wachstumsfantasie.Vor der offiziellen Präsentation der iPhone-12-Modelle werde bereits eifrig über die neuen Features der Geräte spekuliert. Die Analysten von BI würden davon ausgehen, dass die vier Modelle der neuesten Generation mit 5G-Konnektivität sowie verbesserten Kamera- und Videofunktionen aufwarten würden.Dank der technischen Aufrüstung könnte Apple höhere Preise für die neuen Geräte verlangen. Denn für preissensible Kunden habe der Tech-Konzern mit der zweiten Generation des iPhone SE ein relativ frisches Einsteigermodell im Angebot. Bei der vergrößerten Preisspanne dürfte künftig jeder iPhone-Fan fündig werden.Andererseits dürften die deutlichen technischen Unterschiede zur vorherigen iPhone-Generation mehr Nutzer zu einem Upgrade hin zum iPhone 12 bewegen. Für das Gesamtjahr 2021 - in das ein Großteil der iPhone-12-Verkäufe fallen dürfte - rechne Bloomberg Intelligence mit 221 Millionen iPhone-Auslieferungen zu einem Durchschnittspreis von 796 Dollar pro Stück.Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin zugreifen. Wer bereits investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 28.09.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.