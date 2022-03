Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple sei am Dienstag mit einem Plus von 0,7 Prozent in den US-Handel gestartet - und baue ihre Gewinnserie damit aus. Gelinge es, dieses Plus bis zum Handelsschluss an der Wall Street aufrechtzuerhalten oder gar auszubauen, wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung endgültig ein Fall für die Geschichtsbücher.In diesem Fall würde die Gewinnserie auf elf Handelstage wachsen. Nach Bloomberg-Informationen habe es das bei Apple zuletzt im Jahr 2003 gegeben - als das iPhone noch nicht einmal erfunden und Nokia die globale Nummer 1 unter den Mobiltelefonherstellern gewesen sei.In den vergangenen zehn Handelstagen sei die Apple-Aktie bereits kontinuierlich gestiegen - und habe dabei rund 17 Prozent zugelegt. Die Market Cap des Tech-Konzerns sei im Zuge dessen seit Mitte März um mehr als 400 Milliarden Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Das entspreche dem Börsenwert des US-Einzelhandelsriesen Walmart. Die drei größten DAX-Konzerne Linde, SAP und Siemens kämen zusammen nur auf eine unwesentlich höhere Marktkapitalisierung von 418 Milliarden Dollar.Insgesamt nähere sich der Börsenwert von Apple damit wieder der 3-Billionen-Dollar-Marke an, die mit dem Sprung der Aktie auf das Allzeithoch von 182,94 Dollar zu Jahresanfang bereits erstmals überschritten worden sei. Im durchwachsenen Markt für US-Tech-Titel sei der Kurs anschließend im Bereich von 150 Dollar auf den tiefsten Stand des bisherigen Jahres gefallen, ehe Mitte März die derzeitige Erholungsrally ihren Lauf genommen habe.Die Apple-Aktie sei wieder sehr gefragt. Daran könnten weder steigende Anleiherenditen oder die Angst vor einer gesamtwirtschaftlichen Abkühlung, noch Medienberichte über angebliche Produktionskürzungen beim neuen iPhone SE etwas ändern. Das Allzeithoch vom Jahresanfang sei nun wieder zum Greifen nahe.Investierte Anleger und Neueinsteiger können gleichermaßen auf eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link