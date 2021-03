Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Montag einen ordentlichen Satz nach oben gemacht, nachdem angekündigt worden sei, dass alle Apple Stores wiedereröffnen würden. Es dürfte zwar etwas dauern, bis sich wieder lange Schlangen vor den Flagship-Stores bilden würden, denn das iPhone 13 lasse noch einige Monate auf sich warten. Erste Spekulationen zum neuen iPhone gebe es aber bereits.So erwarte der stets gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass das iPhone 13 Modell-Lineup sowohl bei der Modellanzahl als auch bei den Bildschirmgrößen dem Vorgänger entsprechen werde. Zudem dürfte der Notch, die kleine Aussparung im Bildschirm für Kamera und Lautsprecher, noch kleiner ausfallen. Laut Kuo sollten die Modelle 13 Pro und 13 Pro Max zudem über eine bessere Ultra-Wide-Kamera und Lidar-Technologie verfügen. Doch auch abseits des klassischen Lineups erwarte Kuo neue Modelle. Laut dem Analysten solle das günstige iPhone SE 2022 neu aufgelegt werden und dann auch ein 5G-Modem erhalten.Für Apple sei die Öffnung der Läden ein riesiger Schritt in Richtung Normalität, der viel Druck aus der Aktie rausnehme. Der Rücksetzer scheine mit Erreichen des horizontalen Widerstands bei 127 USD vorerst beendet. Bis zum zweiten Halbjahr dürfte sich auch das Chip-Angebot verbessert haben, sodass zum Weihnachtsgeschäft die neuen iPhone-Modelle auch in ausreichender Anzahl in den Regalen stehen. Dann heiße es nicht nur für Anleger wieder: Schlange stehen für Apple, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: